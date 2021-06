Bliski Wschód. Naloty izraelskiej armii na Strefę Gazy

Izrael. Starcia w Jerozolimie, nowe rozdanie w Knesecie

We wtorek doszło do gwałtownych starć między palestyńskimi demonstrantami z izraelską policją w Jerozolimie. Wybuchły one po zapowiedzi budowy nowych osiedli żydowskich na terenach okupowanych i wysiedleń ludności palestyńskiej oraz przemarszu ugrupowań nacjonalistycznych.