Benjamin Netanjahu stracił władzę w Izraelu

Benett w przemówieniu podkreślał, że czuje dumę wiedząc, że udało mu się doprowadzić do zawiązania koalicji ugrupowań o bardzo zróżnicowanych poglądach. Stwierdził, że była to jedyna droga do tego, by obywatele nie musieli po raz kolejny brać udziału w przedterminowych wyborach. - Czas, by odpowiedzialni liderzy z różnych części narodu zatrzymali to szaleństwo - powiedział.