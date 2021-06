Izrael. Nowy rząd zatwierdzony. Chora posłanka głosowała na leżąco

Izraelski Kneset zatwierdził nowy rząd. Na jego czele stanie Naftali Benet

Izraelski Kneset zatwierdził w niedzielę rząd Naftalego Beneta – lidera małej nacjonalistycznej partii Jamina. Tym samym zostanie on nowym premierem Izraela. Z kolei we wrześniu 2023 roku zastąpi go lider centrowego ugrupowania Jesz Atid, Jair Lapid, który do tego momentu będzie pełnił urząd ministra spraw zagranicznych.