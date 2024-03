Bliscy, pacjenci i politycy pożegnali znaną onkolog. "Dawała siłę"

- Ona z całą świadomością, pomimo różnych przeciwności, nawet zniesławiania jej przez pewien czas, obrzucania błotem, wyrzucenia z centrum onkologii, przez trzy lata jej przecież tam nie było, a dalej z uporem parła do tego, żeby to centrum wysokospecjalistyczne powstało. I jest. Tego dzieła dokończyła, no i poszła do pana Boga. To dzieło musimy kontynuować. Osoba absolutnie święta w moim przekonaniu, z takiego ludzkiego punktu widzenia, która była nastawiona wyłącznie na pomoc innym - powiedział Przemysław Czarnek.