Wpadka Bielana. Potwierdziła tezę dziennikarza TVN24

- No i co jeszcze? - dopytywał dziennikarz. - I trzeci punkt, który pan mi przypomni zaraz - próbował wybrnąć Bielan. Jednak Piasecki nie zamierzał mu pomagać. - Nie, no na pewno pan pamięta - mówił prowadzący program. - W tej chwili nie - przyznał wprost członek sztabu PiS-u.