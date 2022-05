Bitwa o Donbas. Nowa sytuacja na froncie, gen. Dwornikow jednak z przewagą?

- Mógłbym uznać, że byłaby to próba nowoczesnej operacji w wykonaniu gen. Dwornikowa, gdyby w pierwszych dniach Rosjanie zrobili wyłom, przerwali obronę ukraińską na jednym kierunku. Tymczasem widzimy rosyjską ofensywę podobną do pierwszych dni wojny, rozciągniętą wówczas na całej granicy ukraińsko-rosyjskiej: od Kijowa aż do Krymu. W Donbasie nie widzę jednego zaznaczonego punktu ciężkości tej bitwy, a jedynie są próby czołowego spychania ukraińskiej armii od frontu w tzw. Republice Ługańskiej. Początkowo wydawało mi się, że Rosjanie chcieli stamtąd wypchnąć Ukraińców, żeby 9 maja ogłosić wyzwolenie tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, wcielenie jej do Federacji Rosyjskiej i kontynuowanie walk, by przejąć kontrolę nad tzw. Republiką Doniecką. Patrząc na działania armii rosyjskiej, widać, że oni nawet tego nie zrobią - uważa gen. Koziej.