Oto dlaczego USA wspierają Ukrainę. "Wojna ma potencjał, by rozszerzyć się na sojusz"

Jeśli mamy próbować radzić sobie z rosnącą chińską potęgą i upewnić się, że robimy to w odpowiedni sposób, przy zachowaniu pokoju, musimy to robić z naszymi europejskimi sojusznikami. Koniec końców wszyscy członkowie NATO razem wydają ponad połowę tego, co świat wydaje na obronność. Oprócz tego możemy stosować presję ekonomiczną czy dyplomatyczną wobec Chin. Jeśli mamy to robić, to musimy robić to wspólnie nie tylko z Japonią, Koreą Południową czy Australią, ale także z NATO, UE, całą Europą.