Orban wiedział wcześniej o planach Putina? "Trudno będzie to przemilczeć"

- Jeśli papież twierdzi, że Orban mu tak powiedział, nie mam podstaw sądzić, że papież kłamie - mówi dr Héjj. I dodaje, że "ciekawsze jest to, skąd niby Orban miałby to wiedzieć". - Ambasador Ukrainy na Węgrzech poprosiła o spotkanie w węgierskim MSZ. Nie ma póki co jednak informacji, że do takiego spotkania doszło. Wizyty Orbana u papieża i mówienie o 9 maja, jako końcu wojny, trudno będzie przemilczeć - zaznacza.