Bitwa o Bachmut. Wagnerowcy tego nie przewidzieli

Regularne oddziały rosyjskiej armii, np. wojska powietrznodesantowe, zastępują złożoną z najemników Grupę Wagnera pod Bachmutem, by podtrzymać rosyjskie natarcie na to ukraińskie miasto - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. Oddziały regularne "biorą teraz udział w walkach w Bachmucie, tak, by wznowić rosyjską ofensywę" - ocenia ISW.