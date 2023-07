Bitwa na pograniczu populizmu. Politolog o sukcesie Tuska

- To, co w ostatnich dniach robi Tusk, można nazwać próbą zdekodowania czy też zdekonstruowania politycznego konceptu PiS jakim jest referendum w sprawie migracji. (…) PiS dąży do tego, żeby wybory zamienić w plebiscyt na temat bezpieczeństwa i migracji. (…) Tusk, poruszając się na pograniczu populizmu, próbuje wykazać, że PiS toczy grę i jego polityka (w kwestii migracji – red.) jest iluzją, bo przecież jednocześnie otwiera drzwi dla migracji - ocenił prof. Sławomir Sowiński, politolog z UKSW, w programie "Newsroom WP". Ekspert uważa, że w tej materii Tusk odniósł sukces, bo ostatecznie PiS musiał się wycofać z rozporządzenia, mającego ułatwiać procedury wizowe imigrantom. - Tusk pokazał skuteczność i wykazał PiS niekonsekwencję - zaznaczył politolog. Prof. Sowiński mówił, że Polska tak czy inaczej musi przemyśleć swoją politykę migracyjną, ponieważ - jak jednoznacznie wskazuje demografia - jest ona konieczna dla naszej gospodarki.

Rozwiń