Birma. Niemcy żądają uwolnienia polskiego dziennikarza

"Ambasada, również w imieniu Ambasady RP w Bangkoku, formalnie poprosiła władze Mjanmy (Birmy) o poinformowanie o dokładnym miejscu pobytu zatrzymanego obywatela polskiego, o możliwość udzielenia mu natychmiastowego dostępu do pomocy konsularnej oraz o przekazanie pisemnych informacji o przyczynie zatrzymania” – czytamy na profilu ambasady Niemiec na Facebooku. Dyplomaci podkreślają, że "każdy zatrzymany ma prawo do reprezentacji prawnej, a zatrzymany cudzoziemiec ma prawo do ochrony konsularnej”.