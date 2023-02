"Bild": Trzy teorie balonowe. Rosja, Chiny, kosmici?

Chiny

W pierwszym przypadku "Bild" wskazuje, że za UFO mogą stać Chiny. Wcześniej amerykańskie służby zestrzeliły chiński balon, który według Białego Domu wykonywał misję szpiegowską. Władze w Pekinie twierdzą, że był on używany "głównie do celów meteorologicznych". Chińskie władze nie skomentowały doniesień o pozostałych tajemniczych obiektach i oskarżyły USA o to, że w ciągu ostatniego roku odnotowano w ich przestrzeni powietrznej ponad dziesięć podobnych przypadków. Wojsko USA oświadczyło w poniedziałek, że odzyskało z wraku balonu krytyczną elektronikę, w tym kluczowe czujniki, które prawdopodobnie wykorzystywano do zbierania danych wywiadowczych.