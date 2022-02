"Bild": Putin jest teraz wrogiem Niemiec

"Bild" porusza także "niepopularną" kwestie niemieckiego podejścia do polityki obronnej, apelując o "nowe rozdanie" w tym temacie. "Bez sprawnej armii Niemcy nie mogą przeciwstawić się agresorom takim jak Putin, a w przyszłości prawdopodobnie także chiński prezydent Xi" - pisze Boie. Krytyka spada także na szefową resortu obrony i politykę wobec Ukrainy. Christine Lambrecht została nazwana "słabą i niezdolną nawet do dostarczenia hełmów do Kijowa"