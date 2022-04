"Bild": Pancerny blef Scholza. "Wydmuszka zamiast listy uzbrojenia"

Dziennik "Bild" dotarł do listy uzbrojenia przygotowanej przez niemieckie koncerny zbrojeniowe, które mogłoby zostać wysłane do Ukrainy. Kanclerz Olaf Scholz długo zwlekał z przekazaniem jej Kijowowi, a gdy już to zrobił, została z niej wydmuszka - pisze bez litości gazeta.