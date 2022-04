Zwrot w Niemczech. Przedziwna układanka ze Słowenią i bronią dla Ukrainy

Lambrecht dodała również, że niemiecka armia nie jest w stanie dostarczyć uzbrojenia Ukrainie z własnych zasobów. - Bundeswehra znajduje się w sytuacji, w której niestety nie może przekazać broni, jeśli nadal chce być zdolna do obrony kraju i sojuszników, a chcemy być do tego zdolni i będziemy. Mamy również obowiązki, by czynić to wobec naszych partnerów z NATO - zapewniała polityk.