Biedronki azjatyckie. Czy są groźne? Jak je rozpoznać?

Wraz z nastaniem chłodu, do domów i mieszkań zaczęły wdzierać się biedronki azjatyckie. To gatunek, który w Polsce jest uważany za inwazyjny, stanowiący zagrożenie dla ekosystemu. Co więcej, chrząszcze zwane arlekinami mogą gryźć. Czy są niebezpieczne dla człowieka?