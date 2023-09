Biedronki azjatyckie. Jak pozbyć się natrętnych owadów?

Biedronki azjatyckie można odróżnić od innych dzięki ich zróżnicowanemu ubarwieniu, które może być równie żółte, jak i czerwone, oraz długości ciała wynoszącej od 5 do 8 mm. Co więcej, na ich skrzydełkach można zauważyć o wiele więcej "kropek". Często wybierają miejskie otoczenie jako swoje środowisko, a we wrześniu i październiku intensywnie szukają schronienia na zimę, co często prowadzi je do wnętrz ludzkich domów.