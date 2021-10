Inwazja azjatyckich biedronek! Uważaj, ich ukąszenie jest groźne dla zdrowia

Jak walczyć z inwazją biedronek azjatyckich?

Jest kilka sposobów na to, by walczyć z biedronkami azjatyckimi. Skutecznym, ale niekoniecznie dobrym dla środowiska, jest stosowanie oprysków chemicznych na elewację budynków. Warto też uszczelnić okna, a jeśli już biedronki dostaną się do naszego mieszkania, to najlepiej wciągnąć je odkurzaczem. Trzeba jednak pamiętać o szczelnym zamknięciu worka od odkurzacza.