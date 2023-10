"Nie należy się tego bać". Jesienna inwazja biedronek

Zapytaliśmy zatem, czy "inwazja" biedronek może jednak wzbudzać niepokój. - To jest normalne o tej porze roku. Biedronki zimują jako dojrzałe chrząszcze. Wystarczy, że zrobi się trochę cieplej i one się masowo pojawiają. Nawet gdyby w styczniu było 20 st. C, to one też wyszłyby ze swoich schronów, czy miejsc zimowania. To zupełnie normalne. One mogą się pojawić nawet w środku zimy jak będzie ciepły dzień. Bardzo szybko się wybudzają z hibernacji i zaczynają latać - uspokaja dr hab. Tomasz Mokrzycki, entomolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.