Biedroń żartuje z koalicjanta. "Żeby nie było żadnych podejrzeń"

Było to nawiązanie do sobotniego zamieszania wokół ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej (oraz, podobnie jak Biedroń, lider listy wyborczej swojej partii w Warszawie w wyborach do Parlamentu Europejskiego) podczas obchodów Dnia Strażaka miał trudności wygłaszając przemówienie. Zabrzmiało ono bełkotliwie.