Lewica odsłaniła karty. Oto jedynki w wyborach do PE

- Kryzys klimatyczny, związany z tym kryzys migracyjny. Wszystko to, stawia przed Unią nowe wyzwania - powiedział Marek Belka. Były premier zwrócił się do młodych ludzi. - Gdybyśmy byli w strefie euro, wasze raty kredytów za mieszkania byłyby co najmniej o 1/3 niższe - powiedział Belka.