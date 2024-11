Biden zniósł zakaz. Media: specjaliści pojadą do Ukrainy

Jak donosi CNN, administracja Joe Bidena dała zielone światło na wysłanie do Ukrainy specjalistów wojskowych do obsługi systemów Patriot i myśliwców F-16. Jeden z urzędników stwierdził, że "zmiana ta stanowi kolejny znaczący krok w polityce administracji Bidena wobec Ukrainy". Nie wiadomo, czy Donald Trump utrzyma to rozwiązanie po objęciu urzędu.