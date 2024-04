Biden wydał oświadczenie. "Jestem oburzony i załamany"

Prezydent USA Joe Biden wyraził we wtorek oburzenie w związku zabiciem przez Izrael wolontariuszy World Central Kitchen w Strefie Gazy. Podkreślił jednocześnie, że nie jest to odosobniony przypadek, a Izrael nie robi wystarczająco wiele, by chronić cywilów i pracowników organizacji humanitarnych.