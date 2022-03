Biden wkrótce przyleci do Polski? Rau: bardzo prawdopodobne

Pojawiające się doniesienia skomentował we wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. - Konkretnych informacji nie ma, ale zasadne jest założenie, że jeśli prezydent Biden udaje się do Europy w tym czasie to trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i sojuszu jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska - powiedział szef MSZ podczas wizyty w Nowym Jorku.