Tusk na wiecu opozycji na Węgrzech: nie chcemy Putina w Europie

Dodał, że wizja Putina, co do tego, jak powinno wyglądać państwo, "to wizja państwa autorytarnego, z cenzurą, państwa, które wyznaje kult siły, a nie reguły praworządności". - Podzielają ją niektórzy europejscy politycy, także niestety i tu w Budapeszcie - zaznaczył Donald Tusk.