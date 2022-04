Biden: to, co dzieje się na Ukrainie to wielkie zbrodnie wojenne

- To, co dzieje się na Ukrainie to wielkie zbrodnie wojenne, odpowiedzialne narody muszą pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. (...) Nie możemy mówić o wszystkim, co z sojusznikami wysyłamy na Ukrainę, ale każdego dnia trafia tam nowoczesna broń i amunicja. Nasze sankcje zniweczyły 15 lat wzrostu gospodarczego Rosji i stłamszą go na wiele lat - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.