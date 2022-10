Biden ostrzega, że Putin nie żartuje. "Doszliśmy do poważnego zagrożenia"

- Z kolei pozytywnym aspektem jest to, że mocne słowa Bidena dotrą do szerszego grona odbiorców na całym świecie i międzynarodowej opinii publicznej. A zwłaszcza do wielu państw Afryki, Azji, Indii i do decydentów w Chinach. Biden chciał, żeby cały świat również potraktował rosyjskie groźby na poważnie – dodaje dr Lorenz.