Biden ogłosi ważną decyzję dla Polski? "To nie jest zły pomysł"

Jak przekazują amerykańskie media, Joe Biden zamierza zapowiedzieć przedłużenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Ma to ogłosić podczas szczytu NATO w Madrycie. Co na to były szef MON Tomasz Siemoniak? - To ważne, natomiast z wypowiedzi sekretarza generalnego NATO wynika, że będą wzmocnienia, ale żadnych szczegółów nie ma. Z komentarzy wynika, że tzw. model niemiecki bierze górę, tzn. taki sposób obecności jak wojsk niemieckich w Litwie: jest sprzęt, jest wszystko przygotowane, sami żołnierze fizycznie są w Niemczech. To nie jest zły pomysł - oby te decyzje zapadały, oby były elementem większej strategii NATO na lata - komentował w programie "Tłit". W ocenie dr Agnieszki Bryc z UMK w Toruniu natomiast, szczyt NATO w Madrycie będzie jednym z najważniejszych dotychczas szczytów Sojuszu. - W odróżnieniu od poprzednich ma on miejsce w warunkach wojennych, pierwszy raz w warunkach konfliktu państwo-państwo, w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla członków NATO. To spotkanie musi zdecydować, jaka będzie odpowiedź Sojuszu na zagrożenia i jak zaadaptować się do warunków bezpośredniej agresji, jakie stworzyła Rosja - podkreśliła.