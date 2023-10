Białoruski MON znów prowokuje. "Ping-pong kryzysowy"

- Mamy kryzys graniczny, napięcie w relacjach, trzeba na to patrzeć w całym cyklu - jeśli my mówimy, że na teren Polski wleciały śmigłowce, samoloty, to Białoruś odpowiada, że my też to robimy. Jedna i druga strona powie, że nie miało to miejsca, że to pomyłka, a tak w ogóle to nie mamy śmigłowców - ironizuje płk Matysiak.