Białoruska gwiazda porno oskarżona w Polsce o szpiegostwo. Zapadł wyrok

Daria O., która na Białorusi zarabiała jako modelka porno, a do Polski przyjechała w 2023 roku, by zbliżyć się do białoruskiej organizacji opozycyjnej "Mów Prawdę!" i informacje o jej aktywistach przekazywać rosyjskim służbom, skazana została przez polski sąd. 38-letnia kobieta ma odbyć karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.