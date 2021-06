Białoruś. Więzień polityczny wbił sobie długopis w szyję. Zrobił to na sali sądowej

Świadkowie relacjonują, że opozycjonistę do tego czynu miały sprowokować wcześniejsze słowa funkcjonariuszy z wydziału ds. walki z przestępczością. Służby miały mu grozić, że jeśli nie przyzna się do winy, to sprawy karne zostaną wytoczone również jego bliskim - poinformowało centrum praw człowieka Wiasna.