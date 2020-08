Białoruś: W sieci pojawiło się nagranie pokazujące śmierć demonstranta

Na Twitterze "Nexta", jednego z najpopularniejszych białoruskich blogerów, pojawiło się wstrząsające nagranie ukazujące śmierć jednego z demonstrantów. "Oto moment, w którym policja zabiła Aleksandra Tarajkouskiego. Bohater podszedł do policji z podniesionymi rękami - a oni po prostu go zastrzelili bez żadnego powodu" - czytamy we wpisie.