Białoruś. Swiatłana Cichanouska: potrafiłabym rozmawiać z Władimirem Putinem (WYWIAD)

Swiatłana Cichanouska: Mąż ma stały kontakt z adwokatem, który go odwiedza. Może on w ten sposób ocenić jego kondycję fizyczną i psychiczną. Tą drogą otrzymuję informacje. Nie osobiście, ale przez prawników.

Fizycznie niezbyt dobrze, bo jak można się czuć w więzieniu? Ale oczywiście jego duch jest niezłomny. Wie, co się dzieje na Białorusi. Wierzy w ludzi, jest przekonany, że wkrótce nastąpią zmiany. To bardzo mu pomaga.

Na Litwie dziesiątki tysięcy ludzi utworzyło ludzki łańcuch pod hasłem "Droga Wolności", od granicy z Białorusią do wileńskiego placu katedralnego. Jakie uczucia to w Pani wzbudziło?

Niezwykle pozytywne. Jestem bardzo wdzięczna Litwinom za pokazanie, jak ludzie na Białorusi i Litwie mogą być solidarni. U starszego pokolenia, które doświadczyło tego samego, co teraz przeżywa nasz kraj, sympatia jest zrozumiała. Ale jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, że również młodzi ludzie wychodzą na ulice i bardzo żywo reagują na sytuację na Białorusi.

Uważam, że starsze pokolenie nauczyło młodych wartości niezbędnych do okazywania współczucia i wsparcia innym ludziom, którzy mają problemy we własnym kraju.

Na Białorusi prawie cała gospodarka jest własnością państwa. Jeśli rozpocznie się prywatyzacja, wiele osób może stracić pracę. W Rosji doprowadziło to do gwałtownego kryzysu w latach 90. Ludzie mówili, że nie o to walczyli. Nie boi się Pani, że proces reform na Białorusi może stać się bardzo trudny?