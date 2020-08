Białoruś: spotkanie szefów MSZ już w piątek. Wspólny głos UE

Piątkowa wideokonferencja będzie swoistą kontynuacją spotkania, do którego doszło we wtorek w Rydze. Na zaproszenie łotewskiego MSZ spotkali się tam ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Finlandii i Polski. Pretekstem była setna rocznica podpisania pierwszego traktatu ryskiego, kończącego wojnę między Łotwą a ZSRR.

Wiadomo jednak, że głównym tematem rozmów między ministrami była sytuacja na Białorusi. A to po niedzielnych wyborach jest wyjątkowo napięta. We wtorek, główna kontrkandydatka prezydenta Aleksandra Łukaszenki, Swietłana Cichanouska wyjechała na Litwę. Oficjalnie zrobiła to dobrowolnie. Nie cichną jednak głosy, które mówią, że polityczka została zmuszona do podjęcia takiego kroku.