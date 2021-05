Rosja. Moskwa blokuje loty omijające Białoruś

Bruksela komentuje, Putin rozmawia z Łukaszenką

Co na to Bruksela? Sprawę niewpuszczania unijnych maszyn do Rosji komentował Josep Borrell. - W czwartek pojawiły się doniesienia o trudnościach europejskich samolotów z lądowaniem i odlotem z Moskwy, co było wielkim naruszeniem zasad ruchu powietrznego. Ale na razie nie wiemy, czy to były poszczególne przypadki, czy też norma, która ma zmusić europejskie samoloty do latania nad Białorusią - ocenił w piątek szef unijnej dyplomacji.