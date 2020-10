Białoruś. Łukaszenka: "Niedoczekanie wasze!"

- Wcześniej czy później odejdziemy z tych funkcji, ale nie zrezygnujemy z ochrony tego, co teraz uratowaliśmy, jeszcze na emeryturze będziemy służyć temu państwu i narodowi - powiedział w piątek Alaksandr Łukaszenka na naradzie z kierownictwem MSW.

Prezydent Białorusi zapowiedział, że nie będzie "trzymać się tego fotela posiniałymi palcami". W czasie narady odniósł się także do historii Białorusi i jej trudnej historii. Przypomniał on, że w połowie lat 90., gdy „palili samochody na ulicach, przyjeżdżali anarchiści i szumowiny z całego świata”. Kiedyś sytuacja była trudniejsza, niż jest obecnie. Jego zdaniem różnica jest taka, że teraz "jest dzikie poparcie z zewnątrz".

Białoruś. Łukaszenka odniósł się do protestujących

Łukaszenka uprzedził protestujących o surowej reakcji na ich działania. Uprzedził też, że "jeśli ktoś tknie żołnierza, powinien co najmniej odejść bez rąk. Mówię to publicznie, żeby wszyscy mieli świadomość naszego dalszego zdecydowania.(…) Nie mamy się co cofać i nie zamierzamy tego robić".