Białoruś. CKW: Alaksandr Łukaszenka prowadzi. Szefowie komisji: wygrała Swiatłana Cichanouska

Obie strony donoszą o rannych, ale ich liczba jest rudna do oszacowania. Jedna z dziewczyn została trafiona gumową kulą w głowę. Funkcjonariusze OMON-u mieli pobić do nieprzytomności jedną z osób. Bełsat informuje również o jednej śmiertelnej ofierze protestów. To mężczyzna, który miał na stałe mieszkać w Gdańsku, ale wrócił do ojczyzny, aby zagłosować.