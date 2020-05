Bezrobocie rośnie. Rząd proponuje wyższe zasiłki i możliwość "czasowego zwolnienia" pracownika

Z danych resortu pracy wynika, że liczba bezrobotnych w Polsce wzrosła w kwietniu o 58 tysięcy. - Czyli możemy szacować, że na ten moment będziemy mieli osób bezrobotnych ok. 960 tysięcy - powiedziała w "Sygnałach Dnia" Polskiego Radia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zasiłek dla bezrobotnych. 2,5 tysiąca złotych przez trzy miesiące?

- Mówię jednoznacznie. Zasiłek dla bezrobotnych musi zostać podniesiony do kwoty 1300 złotych - zapowiedział prezydent Andrzej Duda w ponad dwugodzinnym wystąpieniu wyborczym w sobotę 1 maja. Prezydent zapowiedział też wprowadzenie tzw. zasiłku solidarnościowego dla każdego, który utracił pracę w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Miałby on wynosić 1200 złotych i być wypłacany przez kolejne trzy miesiące od momentu zwolnienia. To daje łącznie kwotę 2,5 tysiąca złotych.