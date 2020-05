Koronawirus. Dodatek solidarnościowy proponowany przez Andrzeja Dudę zwiększy bezrobocie - ostrzegają eksperci

Koronawirus. Dodatek solidarnościowy. Ile i dla kogo?

Wprowadzanie dodatku solidarnościowego zapowiedział w piątek prezydent Andrzej Duda , podczas swojej konwencji programowe j. Podał też jego dokładną kwotę. Miałby on wynosić 1200 zł, przy czym Duda nie sprecyzował, czy jest to kwota brutto czy netto. Ma od być wpłacany przez 3 miesiące osobom, które straciły pracę w wyniku epidemii koronawirusa w Polsce .

Jednocześnie prezydent Duda zapowiedział też podniesienie zasiłku dla bezrobotnych . Sam ten pomysł nie jest nowy, bo od jakiegoś czasu mówiła już o nim wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz , nie podała jednak dokładnej kwoty. W piątek prezydent Duda sprecyzował, że minimalna kwota zasiłku dla bezrobotnych miałaby wynosić 1200 zł. Jeśli doda się te dwie sumy do siebie, może się okazać, że łącznie jest to więcej, niż obecnie wynosi płaca minimalna. Od 1 stycznia 2020 wynosi ona 2600 zł brutto. W związku z tym, to, ile trafi do kieszeni osoby bezrobotnej zależy od tego czy suma zasiłków ją przekroczy zależy od tego, czy prezydent Duda podał kwotę netto czy brutto dodatku solidarnościowego.

Koronawirus. Dodatek solidarnościowy. Czy będzie opłacało się pracować?

Jeśli do 2500 zł zasiłku dodamy kwoty innych transferów społecznych (np. 500+), to może się okazać, że praca za płacę minimalną jest zwyczajnie nieopłacalna. A dotyczy to ponad połowy czynnych zawodowo Polaków. Eksperci przestrzegają więc, że jest to prosta droga do zwiększenia bezrobocia.