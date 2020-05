Wybory 2020. Konwencja wyborcza Andrzeja Dudy. "Proszę, abyście Państwo wzięli udział w wyborach"

W piątek 1 maja o godz. 10:00 rozpoczęła się konwencja programowa Andrzeja Dudy. - Proszę, abyście Państwo wzięli udział w wyborach i dali mi wsparcie - stwierdził urzędujący prezydent, apelując do Polaków.

- Trochę łza się w oku kręci. Przez 5 lat zdarzyło się wiele dobrego. Spełniło się wiele marzeń Polaków. Ale łza się w oku kręci także dlatego, że to konwencja, na której powinny mi towarzyszyć rzesze ludzi... Nie ma ich ze mną, bo nie mogą być. Sytuacja wpływa na nasze bezpieczeństwo - rozpoczął konwencję Andrzej Duda, nawiązując do wybuchu epidemii koronawirusa.

Poruszono też wątek rodziny i wprowadzonego przez PiS programu 500 plus. - W trakcie poprzedniej kampanii mówiłem, że rodzinie należy się wsparcie. Dotrzymałem słowa. Został wprowadzony program 500 plus, choć nikt w niego nie wierzył - dodał Andrzej Duda, podkreślając, że "nikt do tej pory nie podjął tak wielkiego zobowiązania". - Rodzina zasługuje na szczególną opiekę ze strony państwa - zaznaczył.

- Koniec z polityką wstydu. Mamy wielkie powody do dumy - bez wstydu, bez obawiania się czy można o niej mówić - dodał prezydent RP, zapowiadając, że zamierza dbać o polski przemysł. - Polskie mają być stocznie. I polski musi być przemysł. I polskie muszą być linie lotnicze. Koniec z polityką wstydu z poprzednich lat - stwierdził.

Jednym z filarów planu Dudy na kolejną kadencję w przypadku wygrania wyborów prezydenckich ma być bezpieczeństwo. - O bezpieczeństwie można mówić w wielu aspektach. Jest ono jednym z najważniejszych elementów, dzięki któremu można budować silne państwo - opowiadał prezydent, skupiając się przede wszystkim na wszelkich świadczeniach społecznych dostęonych w Polsce.

Stwierdził, że nikt, kto ucierpiał przez epidemię koronawirusa nie może pozostać bez pomocy. - Dodatek solidarnościowy w kwocie 1200 zł na 3 miesiące dla osób, które straciły pracę - zapowiedział Duda oraz zapewnił, że chciałby, aby zasiłek dla bezrobotnych został podniesiony do kwoty 1300 zł.

- Nawet jeśli ktoś powie, że przez ten kryzys jesteśmy na kolanach, to ja powiem: spokojnie, jeszcze wstaniemy z kolan. Jeszcze Polska nie zginęła - mówił prezydent RP.

Co z trzynastą emeryturą dla seniorów? - Trzynasta emerytura, świadczenia dla osób niepełnosprawnych zostaną zachowane. Nie pozwolę, by polskie państwo się z nich wycofało - obiecywał Andrzej Duda.

Wybory 2020. Andrzej Duda powoła Narodowy Program Walki z Rakiem

Drugim filarem Andrzeja Dudy w przypadku wygrania wyborów prezydenckich będzie zdrowie. Do 2030 roku wprowadzony zostać ma w Polsce Narodowy Program Walki z Rakiem, który pomoże osobom chorym na nowotwór. - Narodowa Strategia Onkologiczna wymaga patrzenia naprzód. Będzie ona zawierała w sobie wiele elementów - profilaktykę, leczenie, a także opiekę - zapowiedział Duda, informując, że projekt ustawy w tej sprawie jest już tworzony.

- Dziękuję wszystkim, którzy wraz ze mną pracowali nad opracowaniem Narodowej Strategii Onkologicznej. To nasza przyszłość - zapewniał.

Andrzej Duda na konwencji zwrócił się też do wszystkich medyków, którzy walczą dzisiaj z koronawirusem. - Jestem wdzięczny pracownikom służby zdrowia za ich ciężką pracą, za pamięć, że ich powołaniem jest służba drugiemu człowiekowi. Chylę czoła przed Waszym bohaterstwem – stwierdził.

Kolejnym punktem w programie urzędującego prezydenta ma być powołanie Funduszu Medycznego. - Zdecydowałem o powołaniu Funduszu Medycznego, czyli czegoś, nad czym myśleliśmy jeszcze zanim w Polsce pojawiła się epidemia. Fundusz jest potrzebny po to, by rodzice nie musieli błagać o pieniądze dla dzieci, by operacje nie musiały być wykonywane poza granicami Polski - wyjawił Duda.

- Rzadkie schorzenia wymagają dodatkowych środków - argumentował swój pomysł prezydent RP, podkreślając, że "nie zgodzi się na prywatyzowanie polskiej służby zdrowia, na komercjalizację placówek, które są teraz publiczne".

Wybory 2020. Andrzej Duda chce wspierać polską gospodarkę

Trzecim zapowiedzianym na konwencji filarem jest praca. - Dzisiaj patrzymy z trwogą na tę sytuację. Liczymy, ile jeszcze potrwa to zamrożenie gospodarki - przekonywał Andrzej Duda, dziękując wszystkim przedsiębiorcom, którzy utrzymują miejsca pracy i chcą, "aby zwolnienia z pracy odbywały się w jak najmniejszym stopniu".

Prezydent ocenił też wprowadzaną przez rząd tarczę antykryzysowa i jej kolejne elementy. - To są rozwiązania doraźne po to, aby przetrwać - stwierdził.

Duda nie zapomniał też o rolnikach. - Polska gospodarka to także polskie rolnictwo, polscy eksporterzy i przedsiębiorcy, których starałem się wspierać - zaznaczył.

Podziękowania trafiły też do wszystkich przedsiębiorców, którzy wraz z wybuchem epidemii koronawirusa przestawili swoje linie produkcyjne. - Dziękuję polskim przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się przestawić swoje linie produkcje na wytwarzanie płynu dezynfekcyjnego, czy szycie maseczek - dodał.

Prezydent stwierdził też, że "Polska musi się rozwijać, ale nie tylko w dużych ośrodkach, ale także na terenach wiejskich, których mieszkańcy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe".

- Polska wieś to tradycja, ale także nowoczesność - młodzi ludzie, którzy są chcą być wyposażeni w innowacyjny sprzęt, by prowadzić jak najzdrowszą produkcję żywności. Rolnictwo to podstawa naszej gospodarki - przekonywał Andrzej Duda.

Zapowiedziano również powołanie programu retencji. Na walkę z suszą ma zostać przeznaczonych 12 mld zł w ciągu 7 lat.

Konwencja Andrzeja Dudy. "Polska zajmuje liczącą się pozycję"

Czwarty filar programu Andrzeja Dudy to silne i sprawne państwo. Prezydent mówił o znaczeniu NATO w funkcjonowaniu dzisiejszej Europy i świata. - Traktujemy odpowiedzialnie nasze zobowiązania wynikające z obecności w NATO - stwierdził Duda. Polityk przypomniał, że w Polsce wciąż stacjonuje ponad 3 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy :pomagają strzec polskich granic".

- Obecność wojsk sojuszniczych w Polsce to wyraz dobrej współpracy międzynarodowej - dodał Andrzej Duda.

Poruszono też kwestię bezpieczeństwa energetycznego oraz gazoportu w Świnoujściu i Baltic Pipe. - Głęboko wierzę, że dzięki rozbudowie gazoportu

w Świnoujściu oraz budowie gazociągu Baltic Pipe, podczas mojej kolejnej kadencji, Polacy po raz pierwszy w historii uniezależnią się od dostaw gazu ziemnego z Rosji - obiecywał prezydent RP.

Duda zapewnił, że Polska jest ważnym członkiem Unii Europejskiej, która jest niezwykle potrzebna. - Polska zajmuje liczącą się pozycję na wielu forach międzynarodowych. To pokazuje jakim jesteśmy państwem i jak funkcjonujemy - mówił Duda.

- Chcę, aby Polska była postrzegana jako silne i solidarne państwo. O takiej Polsce marzę - rozwodził się prezydent, przekonując, że w ciągu ostatnich lat doszło do modernizacji służb mundurowych. - Będziemy kontynuować ich doposażanie - obiecywał.

Zaapelowano też w kwestii ochrony klimatu. Andrzej Duda zwrócił się do Polaków, aby w miarę możliwości korzystać z samochodów elektrycznych, instalować panele słoneczne oraz zbierać deszczówkę i sadzić drzewa, które pochłaniają dwutlenek węgla.

- Nigdy nie podpiszę ustawy, o której ludzie będą mówili, że to złe i szkodliwe rozwiązanie dla Polaków - zakończył konwencję urzędujący prezydent RP, apelując do Polaków o udział w nadchodzących wyborach prezydenckich. - Proszę, abyście Państwo wzięli udział w wyborach i dali mi wsparcie - stwierdził.