Bezpieczeństwo Polski. Ekspert: nie jesteśmy gotowi do obrony stolicy i obywateli

- Nie wyrywajmy się tak bardzo przed szereg, bo nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby obronić własną stolicę i własnych obywateli – powiedział w programie specjalnym WP płk Wojciech Brochwicz, adwokat, były wiceszef Straży Granicznej. Ekspert pytany był o trzy wskazówki dotyczące podniesienia bezpieczeństwa Polek i Polaków. - Po pierwsze to szkolenia i uświadamianie obywateli, przygotowanie ich na zagrożenia typowe dla wojny. Powszechna służba wojskowa miałaby sens jedynie wtedy, gdybyśmy byli w stanie wyposażyć potężną armię. To może zbyt wiele. Przydałoby się szkolenie obronne obywateli w przyspieszonym trybie, takie dla każdego, kto zdolny jest do noszenia broni – tłumaczył płk Brochwicz. - Druga sprawa to odbudowa armii i struktur dowodzenia. Dopiero w trzeciej kolejności myślenie o sprzęcie, dalej o własnym bezpieczeństwie i niewychodzenie przed szereg z jakimikolwiek działaniami zaczepnymi. Niech pierwsi zrywają relacje dyplomatyczne Francuzi, Anglicy, Amerykanie, a nie my. Nie wyrywajmy się przed szereg – apelował ekspert.