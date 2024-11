"Bezpardonowy atak". W Polsce 2050 burza po uderzeniu w Hołownię

Odnosił się do publikacji dziennikarki tygodnika "Newsweek" Renaty Kim oraz dziennikarza śledczego Piotra Krysiaka, którzy poinformowali, że Szymon Hołownia miał być studentem Collegium Humanum i zabiegał o dyplom magistra tej uczelni (polityk ma wykształcenie średnie), choć nie uczestniczył w zajęciach.

Formacja Hołowni zaprzeczyła tym twierdzeniom. Zrobił to również jej lider. "Szymon Hołownia nie studiuje i nigdy nie studiował na Collegium Humanum. Nigdy też nie spotykał się z jej władzami w oficjalny czy nieoficjalny sposób. Każdy, kto twierdzi inaczej - kłamie" - napisano na oficjalnym profilu partii.

To poważny zarzut - uderzający przecież nie w PiS, a w obecnie rządzących. Kto ma bowiem wpływ na te instytucje? Koalicja Obywatelska, która w wyborach prezydenckich będzie przecież konkurentem dla lidera Polski 2050.

- Zastanawiam się skąd pochodzą te informacje, którymi dzisiaj obracają dziennikarze. Bo jeżeli pochodzą ze śledztwa i ujawnia je ktoś z otoczenia podejrzanego rektora albo innych osób, to oznacza przestępstwo. Nie można ujawniać informacji ze śledztwa - stwierdził.

O słowa Hołowni zapytaliśmy szefa MSWiA i koordynatora ds. służb Tomasza Siemoniaka. - Żadne służby nie mają nic do czynienia w tej sprawie (…) Marszałek Sejmu to wyjaśnił, wierzę Szymonowi Hołowni - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

Jak stwierdził, "to nie jest tak, że za każdym działaniem, każdym artykułem stoją służby" . - Służby koncentrują się na sprawach bezpieczeństwa Polski, na walce z przestępczością, a nie na walce politycznej i ja tego bezwzględnie pilnuję - tłumaczył Siemoniak.

"Marszałek Szymon Hołownia stanął dziś, jako druga osoba w państwie, przed testem na polityczną dorosłość. Ma w ręku wszelkie instrumenty, by pokazać, że nie jest marszałkiem malowanym, którego premier Tusk może swobodnie poniżać. Czy z nich skorzysta? Wątpię. Ale ma szansę" - napisał Stanisław Tyszka z Konfederacji.

"Druga osoba w państwie, lider jednej z partii koalicyjnych Szymon Hołownia, stawia tezę, że polskie służby mogły rozpocząć ingerencję w proces wyborczy. Od wielu miesięcy gołym okiem widać, że regularnie wykorzystywane są przeciwko opozycji. Teraz prawdopodobnie rozpoczął się proces wykorzystywania ich do przypiłowania koalicjantów. To niezwykle poważne zarzuty, które powinny zostać niezwłocznie wyjaśnione!" - stwierdził na X były rzecznik rządu PiS Piotr Mueller.

Polityk nawiązywał do wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który apelował, by w pierwszej turze wyborów prezydenckich kandydaci sił koalicyjnych nie atakowali się wzajemnie - bo "prawdziwym i jedynym przeciwnikiem jest PiS".

W rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister Gramatyka w pierwszej kolejności krytyluje jednak "Newsweek". - Uważam, że media nie powinny pisać kłamstw. A to, co napisano o Szymonie Hołowni, to są kłamstwa. Niezależnie od tego, skąd te materiały wypłynęły i jakie były ich źródła - mówi.