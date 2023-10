"Bezmyślność Polaków". Kukiz komentuje wynik referendum

- Ubolewam nad tym, że 60 proc. Polaków wykazało się bezmyślnością - powiedział Paweł Kukiz w Radiu Wnet. - Jestem przerażony tą bezmyślnością ludzi, którzy poszli do wyborów, ale nie wzięli udziału w referendum. Byłem przekonany, że Polacy są dużo bardziej świadomym ludem. To jest porażka, to są dla mnie ludzie nieodpowiedzialni - dodał.