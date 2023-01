Berlin się sprzeciwia. Rośnie presja z Warszawy i Londynu

Niemcy w ubiegłym tygodniu zapowiedziały, że kraj dostarczy do Kijowa wozy bojowe Marder i baterię systemu Patriot. Na Berlin narasta jednak presja, by wysłać Ukrainie kolejną pomoc militarną, a w tym przede wszystkim czołgi Leopard. Do niemieckiego rządu apeluje w tej sprawie m.in. Polska, Francja i Wielka Brytania.