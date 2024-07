Będzie upalnie, ale i burzowo. "Tutaj będzie duży kontrast"

- W środę w zachodniej części kraju będzie niebezpiecznie. Tam mogą wystąpić silne burze oraz opady deszczu. Na ten moment spodziewamy się nawet ok. 50 litrów wody na metr kwadratowy, będą porywy wiatru nawet do 100 km/h - prognozuje synoptyczka. Do Polski napłynie chłodny front znad Wielkiej Brytanii, a przed nim będzie tzw. linia zbieżności. Właśnie tam będą się pojawiać najgroźniejsze zjawiska.