"Będzie nota dyplomatyczna". Kaczyński zapowiada ruch

Głos zabrał następnie prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny z PiS. - Przeczytałem taką dobrą myśl. Jeżeli temperaturę podajemy w stopniach Celsjusza, jeżeli siłę trzęsienia ziemi podajemy w stopniach Richtera, jeżeli siłę wiatru podajemy w skali Beauforta, to skalę kłamstwa powinniśmy podawać w Tuskach. To jest ta nowa skala, którą powinniśmy wprowadzić do życia publicznego - skala Tuska - stwierdził Nadbereżny, a na sali rozległ się śmiech.