Będzie nawet 14 stopni. Pogoda na weekend

W niedzielę w kraju zachmurzenie duże. Opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północny kraju miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C w centrum i 12 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w centrum i na południu porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h.