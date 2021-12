W Egipcie spadł śnieg. Jest nagranie organizacyjnego chaosu na ulicach Aleksandrii

Intensywne opady dotarły także do Egiptu. W poniedziałek 20 grudnia zasypane zostały ulice w Aleksandrii, co skłoniło władze miasta do odwołania lekcji oraz innych aktywności. Internauci z kolei zaczęli publikować zdjęcia i filmiki ukazujących "na nowo" typowo letnie krajobrazy np. palmy pokryte śniegiem.