Będzie kontynuacja dokumentu "Tylko nie mów nikomu" Tomasza Siekielskiego

Bracia Sekielscy poinformowali w niedzielę, że w trakcie prac nad dokumentem "Tylko nie mów nikomu" dotarły do nich nowe szokujące dowody. Zamierzają więc nakręcić drugą część filmu i zbierają na to pieniądze.

Jedna z internautek zapytała, czy oświadczenia prymasa Wojciecha Polaka i arcybiskupa Stanisława Gądeckiego uważają za szczere. - Uważam, że to PR-owska zagrywka - odpowiedzial Marek Sekielski. Innego zdania jest Tomasz Sekielski. Powiedział, że hierarchowie mogą być wstrząśnięci po obejrzeniu dokumentu. - To są jednak tylko słowa, czekamy teraz na czyny i konkretne działania - stwierdził. Wyjaśnił, że chodzi o dymisje biskupów, ktorzy chronili księży pedofilów.

Zgłaszają się kolejne ofiary

Sekielscy zdradzili też, że będzie druga część filmu. "W toku prac zgłosiło się do nas wiele ofiar, których historie nie znalazły się w tym dokumencie. Dotarły do nas nowe, szokujące dowody w tych sprawach. Dlatego zamierzamy nakręcić kontynuację i tak jak poprzednio chcemy, aby była to produkcja niezależna" - czytamy na Facebooku. Twórcy filmu apelują do internautów do wpłacania darowizn na konto Kombinatu Medialnego, który wyprodukował obraz.