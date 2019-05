Samobójstwo Weroniki po śmierci księdza. "Ksiądz był dla niej drugim ojcem"

Pod koniec kwietnia 17-letnia Weronika z Leszczan (woj. podlaskie) popełniła samobójstwo. Zrobiła to dwa dni po śmierci księdza proboszcza, z którym była zaprzyjaźniona. Rodzice uważają, że do śmierci dziewczyny mogły przyczynić się plotki, jakie krążyły o niej i duchownym w ich miejscowości.

- Ksiądz pomagał publikować jej wiersze, wspierał w pisaniu. Była lektorem w naszym kościele. Miałem jej zabronić chodzić do księdza, bo ktoś coś powiedział? Po tych plotkach pojechałem z nią do proboszcza. Oboje mi tłumaczyli, że nie było złamania ślubów czystości. Myślę, że ksiądz takich rzeczy by nie zrobił. Dlaczego miałem mu nie wierzyć? Komu, jak nie księdzu? - opowiada ojciec Weroniki, pan Zbigniew. – Ksiądz był dla niej drugim ojcem, lepiej ją rozumiał niż ja. A co mogłem jej dać? Obrządek przy zwierzętach i robotę w polu. Weronika chciała czegoś więcej, wyrwać się z Leszczan - dodaje.